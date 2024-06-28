В Севастополе вводится новый режим оповещения о воздушной угрозе – «Баллистика!». Он означает, что людям нужно в течение 2-3 минут занять безопасные места.

Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам вчерашнего закрытого совещания с ЗакСо.

Как уже сообщал «Новый День», в воскресенье, 23 июня, около 12:15 Украина ударила по гражданской инфраструктуре Севастополя поставленными США оперативно-тактическими ракетами «ATACMS», снаряженными кассетными боевыми частями.

В ходе отражения террористской атаки дежурными силами ПВО четыре американские ракеты «ATACMS» были сбиты. Еще одна ракета в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета и взорвалась над территорией города.

Погибли четыре человека, в том числе двое детей; за медицинской помощью обратились 153 человека.

После этого прозвучало предложение закрыть для посещения пляжи, расположенные рядом со стратегическими и военными объектами.

Власти Севастополя от такой меры отказались, решив, что это вызовет недовольство как туристов, так и местного населения.

«Пляжи закрывать не будем. Но все должны понимать, что пляжи Северной стороны оборудованных укрытий сейчас не имеют, поэтому лучше на время воздержаться от их посещения, пока там не будут установлены защитные конструкции, куда можно будет эвакуироваться на время ракетной опасности», – заявил Развожаев и пояснил: .

«На пляжах, в общественных пространствах – появятся временные укрытия, где можно будет укрыться в случае опасности. Пока будем делать 600 штук, если понадобится в итоге больше – будем делать больше».

Что касается нового предупреждения «Баллистика!», то этот сигнал будет звучать с новым речевым модулем и применяться в Севастополе при объявлении воздушной тревоги в случае запуска баллистических ракет.

Севастополь, Мирослава Мельник

© 2024, РИА «Новый День»

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