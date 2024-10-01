В Керчи произошла вспышка кишечной инфекции

В Керчи несколько человек попали в больницу после посещения кафе. Они жаловались на боли в животе, рвоту и диарею. Региональное управление Роспотребнадзора проводит проверку.

Сообщения о пациентах, которые почувствовали недомогание после обеда в кафе, стали поступать с 29 сентября. Симптомы госпитализированных напоминают кишечное заболевание. Среди больных есть дети и взрослые.

Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование. Кафе закрыли, специалисты ведомства отобрали пробы на рабочих местах, сотрудники общепита проходят обследование.

Керчь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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