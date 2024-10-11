В Феодосии задержали украинского шпиона

В Крыму задержан еще один мужчина, который шпионил для ВСУ. Как сообщает УСБ по республике Крым и Севастополю, подозреваемый передавал украинской стороне данные, касающиеся российской армии. Кроме того, он переводил деньги на нужны ВСУ.

Задержание произошло в Феодосии.

По данным УФСБ республики Крым, подозреваемый осуществлял сбор, хранение и передачу украинской стороне сведений в отношении объектов и вооружения Черноморского флота Российской Федерации, а также оказывал финансовую помощь Вооруженным силам Украины. Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Феодосия, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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