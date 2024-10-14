Двух человек объявили в международный розыск по делу подрыве Крымского моста

Два человека объявлены в международный розыск по делу о подрыве Крымского моста в 2022 году. Как сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела, речь идет о грузине Александре Инасаридзе и украинце Сергее Андрейченко. Обоим вменяется ч. 3 ст. 205 (теракт) и ч. 4 ст. 222.1 (незаконные приобретения взрывчатых веществ группой лиц по предварительному сговору). Инасаридзе также заочно обвиняется в контрабанде взрывчатых веществ организованной группой (ч. 3 ст. 226.1 УК РФ).

26 марта Басманный суд заочно арестовал Инасаридзе по обвинению в совершении теракта на Крымском мосту. ТАСС со ссылкой на постановление суда пишет, что адвокат обвиняемого настаивал, что причастность его подзащитного к преступлению не установлена «надлежащим образом» и что «не представлены доказательства его причастности».

После начала спецоперации России на Украине Крымский мост был атакован дважды. В первый раз это произошло 8 октября 2022 г. В результате взрыва проезжающего по нему грузовика пострадала автомобильная часть, погибли три человека. СК России возбудил уголовное дело по статье о терроризме. ФСБ назвала организатором теракта на Крымском мосту главу военной разведки Украины Кирилла Буданова. По данным ведомства, установлены 12 соучастников подготовки теракта, задержаны восемь человек.

Второй удар по мосту ВСУ нанесли 17 июля 2023 г. Объект атаковали украинские надводные беспилотники, в результате чего автомобильная часть моста получила повреждения. Тогда погибли два человека – мужчина и женщина, ехавшие по нему в машине, их несовершеннолетняя дочь получила ранения. СК также завел уголовное дело о теракте.

Керчь, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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