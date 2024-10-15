Крым готовят к подорожанию проезда в общественном транспорте

Жителям Крыма нужно готовиться к подорожанию проезда в общественном транспорте. Президент республиканской ассоциации перевозчиков Зиновий Лудчак сообщил о подготовке обращений в органы власти по этому поводу.

«В этом году не будет (повышения). Мы сейчас планируем обратиться в Министерство транспорта, в государственный комитет по ценам и тарифам с предложением пересчитать стоимость проезда с учетом подорожания главных элементов в структуре себестоимости», – отметил он в эфире радио «Спутник в Крыму».

По словам Лудчака, тариф не поднимался уже два года, хотя за это время значительно выросли в цене топливо, примерно на 15%, а также запчасти почти на 30%. Еще одна ключевая составляющая в структуре себестоимости проезда – заработная плата водителей, которых не хватает по всему Крыму. Ее все это время не повышали, и больше с этим затягивать уже нельзя, считает глава ассоциации.

«Нам надо в первую очередь повышать заработную плату. Она в себестоимости перевозки составляет порядка 30%. Необходимо привлекать водителей в сферу обслуживания населения общественным транспортом», – отметил Лудчак, добавив, что также подошло время обновлять парк предприятия.

«Автобусам, приобретенным в 2016-2017 году, через два года будет 10 лет, и необходимо начинать новый этап обновления. Норматив для городского транспорта даже меньше – 7-8 лет. Но мы говорим десять, учитывая особенности: у нас автобусы хорошо сохраняются в республике благодаря климату, да и сами они хорошего качества», – пояснил глава ассоциации перевозчиков Крыма.

Симферополь, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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