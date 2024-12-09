Еще один житель Крыма получил 15 лет колонии за передачу Киеву данных о ВС РФ

Житель Симферопольского района осужден за передачу данных о передвижении российских военных в Крыму представителям ВСУ. Верховный суд РК признал 33-летнего подсудимого виновным в госизмене и приговорил его к 15 годам колонии. Об этом сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.

Суд установил, что с декабря 2022 года по март 2023-го мужчина собрал и передал через мессенджер представителям Минобороны Украины данные о передвижении колонны военной техники ВС РФ по автодороге «Таврида» и о строящемся военном объекте, которые могли быть использованы против государственной безопасности России.

Действия злоумышленника пресекли сотрудники УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

Суд назначил мужчине наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.

Напомним, в минувшую пятницу Верховный суд РК приговорил жителя Феодосии к 15 годам колонии строгого режима за передачу ВСУ сведений о местах расположения российских военных кораблей, находящихся в Феодосии.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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