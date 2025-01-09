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Четверг, 9 января 2025, 18:03 мск

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Мазут доплыл до Черноморского района Крыма

Фото из телеграм-канала главы администрации Черноморского района Республики Крым

Выбросы мазута зафиксированы в Черноморском районе Крыма. Как сообщил глава районной администрации Александр Дудинов, сейчас проводится тщательное обследование побережья.

«На побережье в районе села Знаменское обнаружены единичные небольшие участки, загрязненные мазутом», – уточнил Дудинов в своем телеграм-канале.

Ранее в Сакском районе Крыма и Евпатории ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. На побережье продолжаются работы по ликвидации последствий крушения танкеров с мазутом в Керченском проливе. Задействованы сотни сотрудников экстренных служб и волонтеров.

Симферополь, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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