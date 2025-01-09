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Четверг, 9 января 2025, 13:53 мск

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В Евпатории и Сакском районе Крыма ввели режим ЧС

Фото: тг-канал губернатора Севастополя Михаила Развозжаева

В Сакском районе Крыма и Евпатории ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Об этом сообщает республиканское МЧС.

«8 января 2025 года на территории городского округа Евпатории и Сакского района были введены режимы чрезвычайной ситуации муниципального характера», – говорится в сообщении.

На побережье продолжаются работы по ликвидации последствий крушения танкеров с мазутом в Керченском проливе. Задействованы сотни сотрудников экстренных служб и волонтеров.

В Севастополе новых выбросов мазута не зафиксировано, но толще воды есть фрагменты нефтепродуктов мелкой фракции. «Работы по очистке загрязненных территорий ведутся в светлое время суток. Всего за время проведения работ вывезено 140,7 тонны отходов», – сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По итогам аппаратного совещания по ликвидации последствий ЧП было решено выставить вдоль галечных пляжей города сети для сбора мазута, так как не исключено, что выбросы нефтепродукта еще могут повторяться.

Напомним, утром 15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По уточненным данным, в море попало около 2,4 тыс. тысячи тонн нефтепродуктов. Мазут выбросило на пляжи Темрюкского района Кубани и Анапы. Выбросы мазута на берег зафиксированы и в Крыму, но в меньшем масштабе. Проверка Ространснадзора показала, что ЧП было спровоцировано нарушением запрета на плавание.

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Крым+Севастополь

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