В Крыму национализируют еще более 720 объектов имущества украинских олигархов

Власти Крыма подготовили очередной пакет имущества украинских олигархов, которое будет национализировано.
«В новом перечне – 114 наименований, которые включают более 720 объектов движимого и недвижимого имущества», – сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в своем тг-канале.
По его словам, вырученные средства будут направлены поддержку участников специальной военной операции и их семей, а также на развитие Крыма.
Среди крупных активов, которые будут национализированы, указаны пивобезалкогольный комбинат «Крым», дельфинарий «Немо», объекты которого расположены в Феодосии, Судаке и Алуште, «Сакские минеральные воды» и санаторно-курортный комплекс «Зеленый мыс» в Алупке.
Кроме того, национализации подлежит имущество семьи львовского бизнесмена Олега Геншафта и бывшего депутата Верховной рады Украины Людмилы Денисовой.
Как отметил Константинов, под национализацию также подпадут активы и «многих других граждан зарубежных стран, наносящих своими действиями вред нашей республике и стране».
Ранее в Госсовете РК сообщали, что в Крыму национализированы все наиболее крупные активы украинских олигархов.
Симферополь, Наталья Петрова
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