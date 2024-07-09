В Крыму заявили о национализации наиболее крупных активов украинских олигархов

В Крыму изъяты все наиболее крупные активы украинских олигархов – об этом сообщили в Госсовете республики.

Как уже сообщал «Новый День», решение о национализации имущества недружественных иностранных граждан и государств Госсовет РК принял в феврале 2023 года. В течение 10 месяцев, по данным парламента, в собственность Крыма перешли более 2 тыс 600 объектов – земельные участки, различные здания и помещения, гостиницы и санатории, предприятия, объекты незавершенного строительства, склады и многое другое. В числе национализированных оказались известные комплекс «1001 ночь» и парк-отель «Марат», сеть магазинов «Эпицентр» (только от продажи части магазинов бюджет получил около полумиллиарда рублей), квартира жены президента Украины Елены Зеленской в Ливадии.

«В этом году мы получили 2 миллиарда 300 миллионов рублей от продажи национализированных объектов», – заявил в декабре глава Крыма Сергей Аксенов в интервью телеканалу «Россия 24».

В марте текущего года министр имущественных и земельных отношений РК Лариса Кулинич озвучила более скромную сумму: в бюджет Крыма в 2023 году от реализации национализированного имущества украинских бизнесменов и политиков поступило 1,7 млрд рублей.

Сейчас спикер Госсовета Владимир Константинов, утверждая, что «наиболее крупные, видные предприятия уже находятся в собственности республики или российских инвесторов», вновь заявляет о 2 млрд: «В бюджет республики от продажи национализированных активов украинских олигархов уже поступило более 2,1 миллиарда рублей», – цитирует главу крымского парламента РИА Новости.

Напомним, только недостроенный пансионат «Лазурный берег» в Алуште, ранее принадлежащий украинскому олигарху Игорю Коломойскому*, в апреле продали с молотка за 881 млн рублей.

Работа в рамках национализации продолжается. Так, в мае выставили на торги пятизвездочный отель «Вилла Елена» в Ялте, принадлежавший литовскому бизнесмену Коласу Игорису.

Первоначальная цена здания с 32 номерами и апартаментами с мебелью, предметами быта и техникой, парковкой на 9 мест и бассейном (расположен в другом здании) составила 919,5 млн рублей. Правда, на аукцион не было подано ни одной заявки.

В июне было заявлено о новом списке для национализации, в который внесли еще 110 объектов, принадлежащих спонсорам ВСУ. В их числе ЗАО «Ялтинская киностудия», ООО «Отель «Бристоль» в Ялте, ПАО «Платинум банк», Центр дельфинотерапии, реабилитации и отдыха в Алуште, парк-отель «ПОРТО МАРЕ».

Любопытно, что до сих пор в числе национализированных и национализируемых объектов до сих пор не называется южнобережный комплекс «Ай-Даниль» – имущество английской компании «Casamo Limited».

* Внесен в перечень террористов и экстремистов РФ

Симферополь, Мирослава Мельник

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