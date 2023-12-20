Яркая национализация: крымские власти забрали гараж у освобожденного завода и оставили санаторий англичанам

Крымская власть в очередной раз выдают гаражи за дорогую недвижимость «недружественных лиц и компаний».

Как уже сообщал «Новый День», накануне глава Госсовета РК Владимир Константинов сообщил, что В Крыму национализировано имущество еще 77 юридических и физических лиц.

В списке было упомянуто и имущество Мариупольского металлургического Комбината имени Ильича.

В украинские времена мариупольский меткомбинат и Крым имели прочные производственные связи. Именно «Ильич» поставлял стальной прокат, из которого керченский завод «Залив» делал знаменитые судовые корпуса. Потом эти пустые «корыта» буксировали куда-то на верфи Европыу, где их начиняли всем необходимым, чтобы превратить в современные танкеры и контейнеровозы.

Руководил мариупольским комбинатом Герой Украины (2003), народный депутат Владимир Бойко, которого в Крыму знали и уважали.

Ныне меткомбинат находится на территории Донецкой народной республики, давно работает в российском правовом поле. Недавно прошла информация о том, Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича возобновил работу после разминирования: там запущено уже три цеха.

Поэтому было не вполне понятно, о каком имуществе меткомбината в Крыму говорит спикер Константинов и почему надо радоваться его национализации. Правда, комбинат имени Ильича в сентябре 2004 года купил санаторий Ай-Даниль (на краю Гурзуфа). Верховный Совет Крыма, возглавляемый тогда Борисом Дейчем, разрешил его приватизировать путем выкупа.

Тогда же в Крыму возникло Дочернее предприятие «Ильич-Агро Крым» ММК имени Ильича. Его поля (более 20 тысяч гак) и агроцеха (свыше 2000 работников) расположились в Красногвардейском, Джанкойском, Симферопольском и Кировском районах.

Целостный имущественный комплекс Ай-Даниль с роскошными по тем временам современными корпусами, пляжем и старинным парком обошелся мариупольским металлургам в смешные 28 млн гривен (около $5 млн). На эти деньги в Симферополе была построена суперсовременная украинская школа-гимназия. Крестным отцом ее был объявлен президент Украины Леонид Кучма.

Некоторое время путевки в Ай-Даниль получали, действительно, и мариупольские металлурги. Но в 2011 году Антимонопольный комитет Украины разрешил компании Casamo Limited (Лондон, Великобритания) купить долю в уставном фонде ООО «Санаторно-курортный оздоровительный комплекс «Ай-Даниль». Сейчас этой компании принадлежат все 100% бывшего санатория Совмина СССР, уставный фонд составляет 303 млн 801 тыс 750 рублей. Оздоровительный комплекс небогат: прибыль 2021 года составила 150 млн руб, за 2022 год задекларирован убыток 79 млн руб. Руководит им с 2014 года Владимир Кунцевский.

Несколько слов о частной акционерной компании с ограниченной ответственностью «Касамо лимитед». Она зарегистрирована 23 июля 2008 года. Адрес для корреспонденции: Чарльз Хаус, 4 этаж, Финчли-роуд, 108-110, Лондон, Англия, NW3 5JJ. Компанией владеют Катерина Потапова (дочь Владимира Бойко) и, судя по всему, ее нынешний муж Ярослав Кухарев. Он, украинец, как указано на сайте компании, но оба проживают в Англии.

В российской базе юрлиц на Кухареве числится восемь мариупольских компаний – от зрелищно-развлекательных до управления недвижимым имуществом и производством машин и оборудования специального назначения. Его севастопольское ООО «Конкритстрой» ликвидировано в 2020 году.

Можно было подумать, что именно о национализации южнобережного комплекса «Ай-Даниль» – имущества английской компании «Casamo Limited» – говорит Владимир Константинов, упоминая комбинат имени Ильича?

Но нет. На сайте Госсовета 18 декабря опубликован текст постановления «О внесении изменений в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 2 апреля 2014 года № 1/74-5.03». Национализируемое движимое и недвижимое имущество ЧАО «Мариупольский металлургический Комбинат имени Ильича» упоминается в пункте 388.

В список вошли: нежилое здание (гараж) площадью 44,6 м2 , расположенное по адресу: Республика Крым, р-н Кировский, село Яркое Поле, нежилое здание (весовая) площадью 35,7 м2, ток, проходная, здание пилорамы – всего 12 подобных объектов, все – в Ярком Поле.

То есть крымские власти опять представляют мелкую, рутинную будничную работу как собственные значительные успехи, направленные на процветание Крыма и благополучие его жителей. А туристический объект на Южном берегу Крыма оставляют жителям недружественной Великобритании.

Симферополь, Ольга Картошина

© 2023, РИА «Новый День»

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