Крымская власть вкупе с имуществом украинских олигархов продала старый гараж на пляже Ротенберга

Крымская власть заявила в числе выгодно проданного имущества украинских олигархов старый лодочный гараж на Мисхорском пляже

Как передает корреспондент РИА «Новый День», десять лет назад «Мисхор» был самым большим профсоюзным санаторием Украины, мог разместить для эффективного оздоровления одновременно 1,5 тысячи человек. С 2014 года, когда он был национализирован в числе прочих крымских здравниц, сообщения о том, кому и каким образом переходят его корпуса и прочее имущество не сходят с новостной ленты.

В украинской базе OpenDataUa санаторий до сих пор числится как «валеологічна здравниця», правда, с пометкой о том, что ее имущество арестовано. В российской базе ЕГРЮЛ – как АО Санаторий «Мисхор», которым с 2019 года управляет компания «Визант групп» из Кореиза, принадлежащая Аркадию Ротенбергу, как и несколько других старых здравниц на ЮБК, имеющих советское происхождение.

Сразу после Крымской весны «Мисхор» очень хотел получить под свою руку Лев Миримский, ныне покойный, а тогда – влиятельный крымский бизнесмен, создатель и глава парламентской партии «Союз». Отряды каких-то «невежливых людей» силой отобрали печать санатория и вскрыли продовольственные склады. Они ссылались на Михаила Шеремета (ныне депутата Госдумы), первого вице-премьера первого правительства Крыма, возглавляемого Сергеем Аксеновым, к ведению которого тогда относилось крымское ополчение.

Какая-то определенность наступила в июле 2018 года. Санатории «Мисхор», «Дюльбер» и «Ай-Петри» (все три объекта находятся в поселке Кореиз, Большая Ялта) за 1,5 млрд рублей купило ООО «Управляющая компания инфраструктурных проектов».

На тот момент 95% ее принадлежало экс-главкому Ракетных войск Владимиру Зарицкому. В 2019 году стало известно, что на самом деле южнобережные здравницы принадлежат структурам Ротенберга.

Кажущаяся стабильность длилась до нынешнего лета, пока на сайте санатория не появилось объявление: «Санаторий закрыт»

Сегодня оно выглядит так: «Уважаемые гости! В сезоне 2023 года в санатории «Мисхор» проводятся ремонтные работы. Предлагаем вам провести свой отдых в других санаториях нашей сети».

Клинический санаторий как оздоровительная структура перестал существовать.

Но на днях пришла другая, неожиданная новость. В минимущества Крыма, сообщили: «Распорядительная дирекция имущества Республики Крым провела торги по объектам недвижимости, в том числе продано ранее национализированное имущество санатория «Мисхор» в пгт Кореиз. Имущество «Мисхора» продано за 27 млн рублей».

Для недвижимости сумма, может и небольшая, но это все же не ложки-вилки и наволочки-матрасы.

Выходит, Ротенберга обманули? При покупке он получил не все имущество «Мисхора»?

И теперь новый хозяин недвижимости (если имущество купил не владелец остального «Мисхора») будет на законных основаниях ходить или даже ездить по частной территории?

За уточнением того, что именно обнаружилось в «Мисхоре» через пять лет владения им уважаемыми людьми, пришлось обратиться в минимущества Крыма. Там конкретного ответа не дали, но посоветовали, как лучше сформулировать поисковый запрос на сайте гостендеров.

Описание лота прошедшего аукциона нашлось: проданным на днях объектом недвижимости оказалось «нежилое здание – эллинг площадью 184,5 кв. м» постройки 1981 года. Указаны его кадастровый номер и адрес. Точнее сказать, это площадь земельного участка, закрепленного за профсоюзным санаторием «Мисхор» еще в 2004 году.

Это конфискат (неизвестно чей) прошлых лет, начальная минимальной стоимость, по которой он был выставлен на аукцион, составляла 3 млн 690 тыс руб. В ходе торгов цена многократно выросла.

Опускаем подробности того, что эллинг вошел в перечень объектов, закрепленных за ГУП РК Санаторий «Мисхор» на праве хозяйственного ведения еще распоряжением Совмина №157-р 2016 года. А в 2020 году та же Распорядительная дирекция выставила его на аукцион.

К торгам тогда были допущены индивидуальные предприниматели Кристина Кострова и Любовь Бойко и упомянутая «Визант-групп». Последняя, вопреки ожиданиям, эллинг купить не сумела. Но результаты торгов через суд оспорила, обвинив в своей неудаче АО «Крымтелеком», который допустил «обрыв соединения». Суд ожидаемо пришел «к выводу, что «ООО УК «Визант-групп» добросовестно участвовало в торговой процедуре №2997 и имело прямое намерение приобрести предмет торгов». Поэтому Любови Бойко эллинг не достался, но ей честно вернули 510 руб уплаченной госпошлины.

Уставный капитал УК «Визант-групп» –10 тыс руб. Задекларированная прибыль 2022 года составила 9,6 млн рублей, то есть купить эллинг за 27 млн с прибыли она не могла. Посмотрим, с кем будет судиться теперь.

Симферополь, Ольга Картошина

© 2023, РИА «Новый День»

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