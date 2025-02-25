Сброшенную туристом с «Ласточкиного гнезда» кошку Мусю нашли живой

Кошке Муся, которую турист сбросил с обрыва на смотровой площадке замка «Ласточкино гнездо» в Ялте, удалось выжить. Животное, считавшееся достопримечательностью «Ласточкиного гнезда» и с которым сегодня успели попрощаться сотрудники музейного комплекса, обнаружили на обрыве среди камней. В ближайшее время кошку снимут со скалы. Об этом информирует «Крым 24».

Телеканал опубликовал видео, на котором запечатлено выжившее животное. Чтобы спасти кошку, потребуется помощь альпинистов, сообщили РИА «Новости» работники музейного комплекса.

Обновлено. По последним данным, альпинисты достали кошку из расщелины, куда она спряталась после падения с обрыва, и начали поднимать со скал под «Ласточкиным гнездом».

Животное выбросил с многометровой высоты 24-летний турист из Санкт-Петербурга. Инцидент зафиксировала камера наружного наблюдения. Мужчина признал, что именно он выбросил животное с многометровой высоты. Он пояснил, что кошке не понравилось, когда ее взяли на руки. Животное начало сопротивляться и вырываться, после чего мужчина сбросил Мусю с обрыва.

Позднее подозреваемого задержали на вокзале в Джанкое. Отмечается, что у него зафиксировано психическое заболевание. Задержанного поместили на десять суток в медучреждение и возбудили дело по статье о жестоком обращении с животными.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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