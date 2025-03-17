Алушта частично обесточена из-за сильного ветра

Часть Алушты и расположенные вблизи города села осталась без света из-за аварии на сетях, вызванной сильным ветром. Об этом сообщила главы администрации города Галина Огнева.

По ее данным, сильными порывами ветра повреждена линия электроснабжения в районе Шархинского карьера.

Электроснабжение отсутствует частично в Алуште, селах Малый Маяк, Пушкино, Кипарисное, Лазурное и Виноградное, а также в поселке Чайка.

«ГУП РК «Крымэнерго» уже работают над восстановлением энергоснабжения», – написала Огнева в своем тг-канале.

Сегодня, 17 марта, в Крыму действует штормовое предупреждение. На полуострове ожидают дожди, переходящие в мокрый снег, местами очень сильные осадки, отложение мокрого снега. Северо-восточный ветер усилится до 15-20 м/с, порывы до 25 м/с.

Алушта, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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