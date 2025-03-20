Крымчанку задержали за передачу Киеву данных о военных объектах России

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму женщину, которая собирала и передавала украинской военной разведке информацию о российских военных объектах. Возбуждено уголовное дело о госизмене, сообщили в Управлении ФСБ по региону.

По данным спецслужбы, 28-летняя жительница Джанкойского района вступила в один из украинских телеграм-каналов и предложила свои услуги по сбору сведений о местах расположения военных аэродромов, систем ПВО и других объектах, интересующих украинскую сторону. Этот канал используется Главным управлением разведки Министерства обороны Украины для осуществления разведывательной деятельности и проведения диверсий на территории России, отметили в УФСБ.

По заданию куратора женщина выезжала на места расположения военных объектов, делала фото и проверяла их местоположение. Также она сообщала украинским спецслужбам о передвижении военных железнодорожных составов. Информация предназначалась для использования ВСУ при нанесении ракетных ударов, уточнили в спецслужбе.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). Ей грозит до 20 лет лишения свободы. Фигурантка находится под стражей и дает признательные показания.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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