российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 24 марта 2025, 20:32 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

ВСУ ударили по мысу Тарханкут

Министерство обороны РФ сообщил об украинском ударе по крымскому мысу Тарханкут, где находится глебовское газоконденсатное месторождение. Как уточнили в ведомстве, атака была осуществлена накануне вечером, 23 марта, в период с 21:00 по 21:50 мск.

«Российскими средствами ПВО была отражена атака киевского режима с применением четырех украинских БПЛА по глебовскому газоконденсатному месторождению на мысе Тарханкут в Крыму, использующемуся для снабжения газом жителей и экономики российского полуострова», – говорится в сообщении Минобороны России.

Симферополь, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

Метки / Украина

Трамп сообщил о скорой сделке с Зеленским / Киев нанес сильный удар по нефтяным и финансовым интересам США / Поврежден купол храма Благовещения Пресвятой Богородицы: глава Белгородской области сообщил об атаках ВСУ / Западные СМИ сообщили о вторжении ВСУ в Белгородскую область / Минобороны России заявило о недоговороспособности киевского режима / Еще одно поселение в ДНР перешло под контроль российской армии / Армия России поразила базы спецназа ВСУ и наемников в Киевской области / ВС РФ сбили украинский МиГ-29 и нанесли новые удары по аэродромам ВСУ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Крым, Севастополь, Юг России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,