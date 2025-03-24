ВСУ ударили по мысу Тарханкут

Министерство обороны РФ сообщил об украинском ударе по крымскому мысу Тарханкут, где находится глебовское газоконденсатное месторождение. Как уточнили в ведомстве, атака была осуществлена накануне вечером, 23 марта, в период с 21:00 по 21:50 мск.

«Российскими средствами ПВО была отражена атака киевского режима с применением четырех украинских БПЛА по глебовскому газоконденсатному месторождению на мысе Тарханкут в Крыму, использующемуся для снабжения газом жителей и экономики российского полуострова», – говорится в сообщении Минобороны России.

Симферополь, Анастасия Смирнова

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