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Пятница, 28 марта 2025, 16:27 мск

Новости Крым

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В Крыму мать и сын организовали заказное убийство родственников

В Крыму задержали пенсионерку и ее сына за организацию заказного убийства. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, 42-летний житель Симферополя и его 69-летняя мать решили расправиться с бывшей супругой мужчины и ее отцом, чтобы не делить при разводе совместное имущество. Они предложили знакомому 2,5 млн рублей за убийство.

«Киллер» сразу пошел в правоохранительные органы, где рассказал о готовящемся убийстве. Дальше общение с заказчиками шло под наблюдением полиции. Мужчина предоставил фото в доказательство того, что выполнил заказ. Убийство было инсценировано.

Когда оперативники попытались задержать заказчика, тот попытался скрыться, но был задержан. Он ранее отбыл срок за мошенничество и заявил, что убегал, так как подумал, что за ним гонятся старые знакомые из криминального прошлого.

Суд заключил под стражу обвиняемых, им предъявлено обвинение в организации покушения на убийство двух лиц по найму.

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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