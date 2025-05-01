Четырехчасовая пробка образовалась на въезде на Крымский мост

Более 2,2 тыс. автомобилей скопилось в очередях на подъездах к Крымскому мосту по состоянию на девять часов утра 1 мая. Об этом сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.
«В очереди со стороны Тамани находится 2132 транспортных средства. <…> В очереди со стороны Керчи находится 130 транспортных средств», – говорится в сообщении.
Автовладельцев предупреждают, что ожидание в очереди со стороны Тамани составляет четыре часа.
Симферополь, Наталья Петрова
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