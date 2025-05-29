Жителю Крыма дали 20 лет «строгача» за госизмену

Верховный суд Крыма приговорил 59-летнего жителя города Джанкоя к 20 годам лишения свободы по делу о госзимене. Об этом сообщила прокуратура региона.

Согласно судебным материалам, в 2022 году фигурант, являясь противником проведения специальной военной операции, установил контакт с представителем Службы безопасности Украины.

По заданию украинских кураторов мужчина собирал сведения о местах расположения складов Минобороны и Росгвардии в городе Джанкое и Красноперекопском районе. Скриншоты геолокаций осужденный направлял представителям СБУ, используя один из мессенджеров.

Незаконная деятельность крымчанина была пресечена сотрудниками УФСБ по Республике Крым и Севастополю.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 300 тысяч рублей.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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