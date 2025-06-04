Кремль подтвердил атаку Киева на Крымский мост

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков подтвердил факт взрыва в непосредственной близости от Крымского моста, однако, по его словам, конструкции не повреждены. Так пресс-секретарь президента России прокомментировал заявление Службы безопасности Украины (СБУ) о проведенной 3 июня «успешной» операции по подрыву опор Крымского моста.

«Взрыв действительно был, ничего не повреждено, мост работает», – сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля отметил при этом, что «киевский режим продолжает свои попытки атаковать объекты мирной инфраструктуры».

«Российская сторона принимает соответствующие меры предосторожности, исходя из хорошо известной и понятной сущности киевского режима», – подчеркнул Песков.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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