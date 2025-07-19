Более десяти поездов из Крыма и на полуостров задерживаются до 7 часов

Пассажирские поезда, следующие из Крыма и на полуостров, выбились из графика. Как сообщила компания «Гранд Сервис Экспресс», обслуживающая это направление перевозок, до 7 часов в пути задерживаются 12 составов.

В частности, по состоянию на 9:00 мск, с 7-часовой задержкой следуют два поезда с отправлением 18 июля из Москвы в Симферополь (№97/98, №17/18). Из Крыма задержка составляет до 5,5 часов. Это касается поезда №473/474 Симферополь – Смоленск отправлением 18.07.

«Время задержки в пути может измениться. Пассажиры будут обеспечены питанием», – уточнил перевозчик, пообещав использовать все возможности по сокращению времени задержки.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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