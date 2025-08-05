Мобильный интернет будет веерно отключаться на юге РФ и в Крыму – заявление оперштаба

На юге России и в Крыму будет верно отключаться мобильный интернет. Это вызвано вопросами безопасности, сообщает оперштаб Крыма в своем тг-канале. По его данным, в причерноморском районе отключения могут длиться от нескольких часов до нескольких дней.

«Такие меры будут касаться, в том числе, крупных городов Крыма – Симферополя, Ялты, Евпатории – для исключения возможностей управления и наведения вражеских разносредовых дронов. Жителям Крыма и туристам рекомендуется пользоваться городскими, офисными, портативными подключениями и Wi-Fi для доступа к интернету, вызова такси, использования банковских приложений. При этом звонки и СМС по сотовым каналам связи будут доступны», – уточняет операштаб Крыма.

Симферополь, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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