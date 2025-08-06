Отдых у моря в период отключения интернета: что нужно знать туристам

Планируя отдых на море в этом сезоне, стоит иметь в виду, что подготовка не должна ограничиться только покупкой солнцезащитных кремов, купальника и сланцев. Из-за отключения мобильного интернета на юге России и в Крыму туристы рискуют остаться без банковских приложений, возможности вызвать такси и определить свое местоположение.

Так, в первую очередь, без интернета не смогут работать банкоматы, платежные терминалы и сервисы быстрых платежей (СБП). Лучше заранее снять наличные на несколько дней, чтобы можно было без проблем оплатить покупки.

Чтобы не потеряться в незнакомом городе, стоит скачать на телефон офлайн-карты. Можно сделать скриншоты маршрутов или взять с собой бумажные карты, которые продаются в книжных магазинах или туристических центрах. По возможности лучше не путешествовать на автомобиле, а прогуляться пешком.

Заказать такси онлайн в таких условиях тоже не получится, поэтому стоит заранее узнать номера местных служб такси, чтобы позвонить им по обычной связи, или ознакомиться с расписанием общественного транспорта.

Помимо этого стоит скачать на телефон необходимые документы – билеты, договоры, удостоверения, медкарты. Если есть возможность – распечатать.

Для подзарядки телефона обязательно носите с собой пауэрбанк. Важно сохранить или записать в блокнот контакты близких и номера экстренных служб на случай полной потери связи.

По информации оперштаба Крыма, звонки и СМС будут доступны. Однако на всякий случай лучше уточнить у местных, как работает связь и где можно приобрести сим-карты.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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