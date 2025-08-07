Крымский мост вновь перекрыли из-за воздушной тревоги

На Крымском мосту во второй раз с начала суток перекрыли движение автотранспорта. Об этом сообщается в телеграм-канале информационного центра, освещающего ситуацию на транспортном переходе.

В инфоцентре призвали водителей сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

В это же время в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев.

Отметим, что мост уже перекрывали в ночь на 7 августа. Движение открыли около 7:45 мск. По состоянию на 8 часов утра, в очередях на досмотр с обеих сторон стояли 2320 автомобилей, из них 1470 со стороны Кубани. Время ожидания около четырех часов. Очереди со стороны Керчи дожидаются 850 машин. Время ожидания около трех часов.

Ранее Минобороны РФ сообщало об уничтожении минувшей ночью украинских беспилотников над Крымом и Черным морем. Всего было нейтрализовано 19 вражеских дронов.

Симферополь, Наталья Петрова

