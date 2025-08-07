Над Россией за ночь уничтожили более 80 дронов ВСУ: есть пострадавший и возгорания

При атаке украинских беспилотников на Краснодарский край пострадал один человек в городе Славянске-на-Кубани. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«В Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА есть пострадавший. Мужчина находился на улице, получил травму, его оперативно госпитализировали, врачи оказывают всю необходимую помощь», – написал он в своем телеграм-канале. Кроме того, в одном из частных домов выбило окна, разрушило хозпостройку на участке, уточнил глава региона, отметив, что никто не пострадал. Также, по его словам, небольшие возгорания после падения обломков БПЛА зафиксированы в Красноармейском районе, их быстро потушили.

В акватории около Новороссийска отражена атака безэкипажных катеров, добавил Кондратьев, уточнив, что пострадавших и разрушений нет.

Всего за прошедшую ночь, по данным Минобороны России, средствами ПВО уничтожены 82 беспилотника ВСУ над семью российскими регионами, а также над Азовским и Черным морями.

В частности, 11 дронов перехватили над Крымом, 10 – над Ростовской областью, девять – над Краснодарским краем, семь – над Волгоградской областью. Еще четыре беспилотники сбили над Белгородской областью, по одному – над Курской и Орловской областями. Кроме того, 31 дрон ликвидировали над акваторией Азовского моря, восемь – над Черным морем.

В Волгоградской области в результате атаки БПЛА возник пожар в административном здании на железнодорожной станции Суровикино, сообщил глава региона Андрей Бочаров. По его словам, возгорание оперативно устраняется пожарными службами. Помимо того, обломки сбитого беспилотника упали на территорию железнодорожной станции Максима Горького. На месте происшествия работают саперы. «Повреждений объектов нет. Движение железнодорожного транспорта осуществляется в штатном режиме», – уточнил Бочаров.

В Ростовской области при отражении ночной атаки дронов никто не пострадал, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь. Информация о последствиях на земле уточняется, добавил он.

Краснодар, Наталья Петрова

