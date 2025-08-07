На НПЗ в Краснодарском крае произошел пожар из-за атаки БПЛА

В поселке Афипском Краснодарского края произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе из-за падения обломков украинского БПЛА. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

На НПЗ загорелась технологическая установка совместной переработки газа и газового конденсата. Пожару был присвоен 4-й ранг сложности.

Отмечается, что пожарные подразделения оперативно локализовали возгорание на площади 250 кв. метров. «В 7:38 ликвидировали открытое горение. В 8:21 – полностью потушили», – говорится в сообщении.

Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил о последствиях ночной атаки украинских беспилотников, однако о пожаре на нефтезаводе не упоминал. Напомним, в в городе Славянске-на-Кубани в результате падения обломков дрона пострадал мужчина, повреждении получили частные постройки. В Красноармейском районе, по даны главы региона, возникли небольшие возгорания, их быстро потушили. В акватории около Новороссийска отразили атаку водных дронов.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube