В Крыму ослабили ограничения на работу мобильного интернета

В Крыму начали увеличивать скорость мобильного интернета и уже сократили зоны с ограничением его работы. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Мы сегодня начали увеличивать скорость, уменьшили площадь, на которых происходят ограничения. <…>Думаю, что сегодня-завтра жители республики и туристы почувствуют, что на этом направлении есть определенные облегчения», – заявил он в эфире телеканала «Россия 24» в среду.

Аксенов напомнил, что ограничения были введены для обеспечения безопасности населения, гражданских и военных объектов. Решение о послаблении ограничительной меры было принято по согласованию с ФСБ, уточнил он.

На прошлой неделе глава Крыма сообщал, что обсуждаются варианты того, как можно ослабить ограничение работы мобильного интернета на полуострове.

Надо отметить, что ограничения мобильного интернета в том или ином объеме вводят практически по всей России на фоне атак украинских беспилотников.

