В Севастополе предупредили о длительных отключениях мобильного интернета

В Севастополе из-за угроз террористических атак со стороны Украины могут отключать мобильный интернет на длительный период времени. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Сейчас в Севастополе, как и на всем Крымском полуострове, временные отрезки ограничения мобильного интернета могут возрастать. Есть вероятность, что из-за дополнительных требований по обеспечению безопасности людей в условиях повторяющихся террористических атак со стороны Украины на регионы юга России услуги мобильного интернета будут недоступны на неопределенный период времени», – написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Губернатор также призвал жителей города не обсуждать ограничение услуг мобильного интернета в открытых комментариях, а все вопросы писать в личные сообщения на странице правительства Севастополя в соцсети «ВКонтакте». «Там их не увидят посторонние, а вы сможете получить ответ. Повторю: избегайте обсуждения вопросов связи и безопасности на интернет-площадках», – отметил Развозжаев.

Он также рекомендовал горожанам заранее предупредить близких, что из-за отключения мобильного интернета связь при помощи мессенджеров и соцсетей может быть недоступна. «Голосовая связь и смс остаются в полном объеме», – подчеркнул он. Развожаев отметил, что жителям полуострова необходимо иметь запас наличных денег, средства на счету телефона, чтобы иметь возможность позвонить или отправить смс, иметь в телефонной книге номера служб такси и скачать офлайн-карты в программе-навигаторе.

Ранее власти Крыма предупредили о возможном длительном отключении мобильного интернета. Услуга может быть отключена на несколько часов и даже дней для противодействия атакам со стороны Украины и обеспечения безопасности граждан.

