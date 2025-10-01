В Крыму ограничена продажа бензина до 20 литров в «одни руки»

В Крыму принято решение об ограничении объема продажи топлива – не более 20 литров в «одни руки». Об этом сообщил глава Республики Сергей Аксенов.

По его словам, меры, принимаемые правительством республики совместно с федеральными органами власти, пока не позволяют полностью выровнять ситуацию с наличием необходимого объема автомобильного топлива на автозаправочных станциях.

«Общественный транспорт, социальные объекты, коммунальные и экстренные службы обеспечиваются в полной мере», – уточнил руководитель Крыма в своем телеграм-канале.

Крыма.

Аксенов заверил, что новые данные о поставках необходимого объема топлива на территорию республики будут озвучены 3 октября.

Ранее сегодня вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что федеральный кабинет министров контролирует ситуацию с топливных кризисом в регионах. «Ситуация абсолютно контролируемая. Активно работает министерство энергетики со всеми регионами в штабном режиме», – заверял Новак.

Симферополь, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube