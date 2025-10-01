Бензиновый кризис: правительство РФ рассчитывает на запуск модернизированных НПЗ

Правительство РФ контролирует ситуацию с топливных кризисом в регионах. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, проблема решается в ручном режиме.

«Ситуация абсолютно контролируемая. Активно работает министерство энергетики со всеми регионами в штабном режиме», – заверил Новак, слова которого цитирует «Интерфакс».

Вице-премьер РФ сказал, что в настоящее время в России в целом обеспечен баланс спроса и предложения. «Наблюдается отдельная проблема обеспечения по отдельным регионам, и в ручном режиме, в принципе, мы с регионами решаем эти вопросы и обеспечиваем наличие и поставки соответствующих нефтепродуктов», – пояснил он.

В то же время Новак обратил внимание, что в России в 2025 и 2026 годах планируется запустить несколько нефтеперерабатывающих заводов после модернизации, что даст дополнительные объемы производства топлива.

«Это тоже дает нам дополнительные объемы для обеспечения внутреннего рынка», – отметил он.

Накануне правительство РФ для стабилизации ситуации на внутреннем рынке ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Сегодня стало известно, что Российский топливный союз направил Новаку обращение, в котором выразил опасение, что независимые АЗС в России, которые составляют около 60% от общего числа автозаправок в стране, находятся под риском закрытия из-за перебоев с поставками бензина и локального дефицита.

Москва, Анастасия Смирнова

