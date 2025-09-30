Правительство РФ ввело запрет на экспорт бензина и дизеля

Российское правительство объявило о продлении запрета на экспорт бензина и введении ограничений для других видов топлива. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

«Новым постановлением продлен временный запрет на вывоз автомобильного бензина за пределы страны. Он будет действовать по 31 декабря 2025 года включительно и касается всех экспортеров, включая непосредственных производителей. Еще одним постановлением введен запрет на экспорт дизеля, а также судового топлива и прочих газойлей, в том числе приобретенных на биржевых торгах», – уточнили в правительстве, добавив, что решение принято в целях стабилизации ситуации на внутреннем рынке.

В кабинете министров обратили внимание, что запрет не касается поставок, которые осуществляют непосредственные производители указанных видов топлива.

Как сообщал «Новый День», на прошлой неделе биржевые цены на Аи-92 по индексу европейской части России по итогам недели трижды обновили абсолютный рекорд.

В то же время в ряде регионов наблюдается дефицит автомобильного топлива. В частности, ограничения введены на территории Крыма. Глава республики Сергей Аксенов объявил о «заморозке» цен.

Москва, Анастасия Смирнова

