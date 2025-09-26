российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 26 сентября 2025, 17:43 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Биржевые цены на бензин Аи-92 трижды обновили рекорд за одну неделю

Биржевые цены на Аи-92 по индексу европейской части России по итогам недели трижды обновили абсолютный рекорд. По итогам сегодняшних торгов стоимость топлива снизилась на символические 0,06% – до 73 804 рублей за тонну, свидетельствуют данные Петербургской биржи.

Новый уровень на 1,3% выше, чем при завершении торгов в предыдущую пятницу, уточняет «Интерфакс».

Бензин Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России сегодня подорожал на 0,08% – до 79 855 рублей за тонну. Цена на летнее дизельное топливо к снизилась сразу на 1,56% – до 70 816 рублей за тонну.

Как сообщал «Новый День», в ближайшее время правительство РФ продлит полный запрет экспорта бензина до конца 2025 года для всех участников рынка. Также будет введен запрет на экспорт дизельного топлива для непроизводителей до конца текущего года, пояснял ранее вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, эта мера позволит дополнительно обеспечить нефтепродуктами внутренний рынок.

Санкт-Петербург, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Рост цен на бензин

Кабмин РФ продлит полный запрет на экспорт бензина до конца года / Власти обсуждают полный запрет на экспорт бензина и дизтоплива до конца года / Дизельное топливо за неделю подорожало на бирже на 7,2% / Годовая инфляция в России снизилась до 8,02% / Оптовая стоимость бензина Аи-92 обновила рекорд пятый раз за год / В Благовещенске крупная сеть АЗС остановила продажу бензина / Годовая инфляция в России замедлилась до 8,14% / Перебои с поставками бензина наблюдаются более чем в 10 регионах РФ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Северо-Запад, Центр России, Россия, Транспорт, Экономика, Рост цен на бензин,