Биржевые цены на бензин Аи-92 трижды обновили рекорд за одну неделю

Биржевые цены на Аи-92 по индексу европейской части России по итогам недели трижды обновили абсолютный рекорд. По итогам сегодняшних торгов стоимость топлива снизилась на символические 0,06% – до 73 804 рублей за тонну, свидетельствуют данные Петербургской биржи.

Новый уровень на 1,3% выше, чем при завершении торгов в предыдущую пятницу, уточняет «Интерфакс».

Бензин Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России сегодня подорожал на 0,08% – до 79 855 рублей за тонну. Цена на летнее дизельное топливо к снизилась сразу на 1,56% – до 70 816 рублей за тонну.

Как сообщал «Новый День», в ближайшее время правительство РФ продлит полный запрет экспорта бензина до конца 2025 года для всех участников рынка. Также будет введен запрет на экспорт дизельного топлива для непроизводителей до конца текущего года, пояснял ранее вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, эта мера позволит дополнительно обеспечить нефтепродуктами внутренний рынок.

