Кабмин РФ продлит полный запрет на экспорт бензина до конца года

В ближайшее время правительство России продлит полный запрет экспорта бензина до конца 2025 года для всех участников рынка. Также будет введен запрет на экспорт дизельного топлива для непроизводителей до конца текущего года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, эта мера позволит дополнительно обеспечить нефтепродуктами внутренний рынок, передает ТАСС.

Вице-премьер признал наличие небольшого дефицита нефтепродуктов на розничном рынке топлива, но он, с его слов, «покрывается за счет накопленных остатков». Как отметил Новак, такая ситуация на рынке характерна для этого сезона. «В целом и по сентябрю, и октябрю баланс сложен», – констатировал он.

Минэнергетики совместно с Минтрансом, РЖД и нефтяными компаниями «работают по увеличению и объемов производства, и обеспечению внутреннего рынка», заверил вице-премьер.

Напомним, в России до 30 сентября действует запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, в том числе и для производителей, для непроизводителей – до 31 октября.

Тем временем, биржевая стоимость бензина марки Аи-92 на торгах в четверг, 25 сентября, вновь достигла рекордного значения, обновив максимум третий день подряд. Цена топлива по территориальному индексу европейской части РФ достигла 73 848 рублей за тонну, прибавив 0,22%. Стоимость Аи-95 выросла на 0,5%, до 79 788 рублей за тонну. В то же время дизтопливо на бирже подешевело на 0,17%, до 71 940 рублей за тонну.

Москва, Наталья Петрова

