В Симферополе после атаки дрона загорелась емкость с ГСМ

В Симферополе тушат пожар, возникший после атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, было попадание в емкость с горюче-смазочными материалами. «Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте», – написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Глава РК попросил местных жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Напомним, в течение минувшей ночи силы ПВО, по данным Минобороны, уничтожили 100 украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе три – над Крымом.

Симферополь, Наталья Петрова

