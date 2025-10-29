В Симферополе после атаки дрона загорелась емкость с ГСМ

В Симферополе тушат пожар, возникший после атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
По его словам, было попадание в емкость с горюче-смазочными материалами. «Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте», – написал Аксенов в своем телеграм-канале.
Глава РК попросил местных жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Напомним, в течение минувшей ночи силы ПВО, по данным Минобороны, уничтожили 100 украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе три – над Крымом.
Симферополь, Наталья Петрова
