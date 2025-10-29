Поврежденные дома и предприятие: над Россией за ночь сбили 100 дронов ВСУ

За прошедшую ночь средства противоздушной обороны перехватили и уничтожили 100 украинских беспилотников самолетного типа, которые пытались атаковать объекты на территории 13 регионов России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Наибольшее число БПЛА нейтрализовано над Брянской областью – 46. Еще 12 дронов сбито над Калужской областью, восемь – над Белгородской областью, семь – над Краснодарским краем.

По шесть беспилотников ликвидировано над Московским регионом, в том числе четыре БПЛА, летевших на столицу, и Орловской областью. Четыре дрона уничтожено над Ульяновской областью, по три – над Крымом и Республикой Марий Эл, два – над Ставропольским краем и по одному – над Курской, Смоленской и Тульской областями.

В Брянской области в результате воздушной атаки, по предварительным данным, повреждены 9 жилых домов и производственное помещение компании «Мираторг», сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В Ульяновской области, по данным губернатора Алексея Русских, вспыхнул пожар на месте падения обломков БПЛА в Новоспасском районе. Возгорание уже ликвидировали. Жертв и пострадавших нет, добавил глава региона.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил о попытке атаки беспилотников на промышленную зону города Буденновска. «Средствами радиоэлектронной борьбы и ПВО вражеские БПЛА были нейтрализованы, существенного урона атака не нанесла, жертв и разрушений удалось избежать», – написал он в своем телеграм-канале.

Добавим, в 14 аэропортах страны, в том числе в столичных авиагаванях Шереметьево и Жуковский, сегодня ночью вводились временные ограничения на прием и выпуск авиарейсов. К настоящему времени все аэропорты возобновили работу в штатном режиме.

