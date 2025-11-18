Крымскому чиновнику дали 5,5 лет колонии за хищение грантов Росмолодежи

В Крыму бывший заведующий отделом по развитию творческого потенциала и грантовой поддержки регионального комитета молодежной политики приговорен к 5,5 годам колонии и штрафу в 1 млн рублей за мошенничество и хищение грантов Росмолодежи в размере 10,5 млн рублей. Об этом сообщило управление ФСБ РФ по Республике Крым.

По информации спецслужбы, чиновник вовлек знакомых предпринимателей в участие в конкурсе на получение грантов от Росмолодежи. Впоследствии полученные на реализацию социальных проектов грантовые средства были обналичены без выполнения предусмотренных работ, передает РИА «Новости».

Мошеннические действия чиновника повлекли причинение имущественного ущерба бюджету на сумму 10,5 млн рублей, отметили в УФСБ по РК.

Накануне стало известно об аресте бывшего главы Российского союза молодежи Павла Красноруцкого по уголовному делу о растрате в особо крупном размере. В рамках расследования правоохранители провели ряд обысков, в том числе в Российском союзе молодежи. Красноруцкий возглавлял Российский союз молодежи с 2012 по 2023 год. Он покинул пост после сообщений о пьяном дебоше на борту самолета, летевшего из Ханты-Мансийска в Москву.

Симферополь, Наталья Петрова

