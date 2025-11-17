В Москве арестован бывший глава Российского союза молодежи

Тверской суд Москвы арестовал экс-главу Российского союза молодежи Павла Красноруцкого по уголовному делу о растрате в особо крупном размере, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, Красноруцкий был задержан несколько дней назад, а 15 ноября – арестован. В рамках расследования проведен ряд обысков, в том числе в Российском союзе молодежи. Не исключено, что в деле могут появиться новые фигуранты.

Красноруцкий с 2012 по 2023 год был председателем Российского союза молодежи. Он покинул пост после сообщений о том, что устроил пьяный дебош на борту самолета, летевшего из Ханты-Мансийска в Москву.

Москва, Анастасия Смирнова

