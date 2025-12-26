российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 26 декабря 2025, 15:40 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

На Крымом сбили 16 украинских беспилотников

ВСУ предприняли массированную атаку беспилотниками на Крым. За пять часов силы противоздушной обороны уничтожили над полуостровом 16 украинских дронов, сообщило Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, БПЛА были нейтрализованы в период с 8:00 мск до 13:00 мск. Еще один вражеский дрон перехвачен над акваторией Черного моря.

Власти региона воздушную атаку пока не комментировали. Информации о пострадавших и последствиях на земле не поступало.

Напомним, за минувшую ночь средства ПВО сбили над регионами России 77 дронов ВСУ, из них пять – в небе над Крымом.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Крым, Юг России, Россия, Скандалы и происшествия,