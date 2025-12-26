На Крымом сбили 16 украинских беспилотников

ВСУ предприняли массированную атаку беспилотниками на Крым. За пять часов силы противоздушной обороны уничтожили над полуостровом 16 украинских дронов, сообщило Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, БПЛА были нейтрализованы в период с 8:00 мск до 13:00 мск. Еще один вражеский дрон перехвачен над акваторией Черного моря.

Власти региона воздушную атаку пока не комментировали. Информации о пострадавших и последствиях на земле не поступало.

Напомним, за минувшую ночь средства ПВО сбили над регионами России 77 дронов ВСУ, из них пять – в небе над Крымом.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube