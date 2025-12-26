Над российскими регионами сбили 77 украинских дронов за ночь

Средства ПВО за ночь уничтожили 77 украинских беспилотников над территорией семи российских регионов, а также над Черным и Азовским морями. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По информации ведомства, 34 дрона перехвачены в Волгоградской области, 23 – в Ростовской области, по пять – в Калужской области и в Крыму. Еще по три БПЛА были сбиты над московским регионом, в том числе один на подлете к Москве, и над акваторией Черного моря. Два дроны нейтрализованы в Белгородской области, по одному – в Воронежской области и над акваторией Азовского моря.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров комментировал воздушную атаку после полуночи. На тот момент информации о пострадавших и разрушених не поступало.

В Ростовской области военные отразили атаку БПЛА в четырех районах – Чертковском, Шолоховском, Миллеровском и Тарасовском, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По предварительным данным, никто не пострадал.

Слюсарь: Ночью силы и средства ПВО отразили атаку врага по северу Ростовской области. БПЛА уничтожены и подавлены в Чертковском, Шолоховском, Миллеровском и Тарасовском районах. Предварительно, люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется.

В Воронежской области, по данным властей, обошлось без пострадавших и разрушениях.

Росавиация ночью вводила ограничения на полеты в аэропортах Ярославля, Пензы Волгограда. К утру воздушные гавани возобновили работу.

Москва, Наталья Петрова

