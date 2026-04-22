В Крыму поймали украинского агента, шпионившего за российскими военными

В Крыму задержали агента украинской разведки, который собирал данные о дислокации подразделений Минобороны России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

По информации спецслужбы, 30-летний житель Волгоградской области по собственной инициативе установил контакт с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины и по заданию куратора собирал и передавал сведения о расположении воинских частей Минобороны в Севастополе.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК РФ). Суд избрал для фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Крыму были задержаны двое мужчин, который готовили теракт по заданию украинской военной разведки.

Симферополь, Наталья Петрова

