В Крыму предупредили о точечных отключениях электричества

На всей территории Крыма введен режим временного ограничения электроснабжения, сообщила компания «Крымэнерго». Решение принято по команде диспетчера Черноморского РДУ (филиал АО «СО ЕЭС»).
В энергокомпании назвали данную меру вынужденной. «Она необходима для исключения перегруза электрической сети, с целью не допустить аварии во всей энергосистеме», – уточнили в «Крымэнерго».
Точных почасовых графиков отключения электричества по районам в настоящее время нет, отключения будут точечными и по необходимости.
«При поступлении команды на снятие ограничений, электроснабжение будет восстановлено в полном объеме», – отметили в компании.
Ранее сегодня аналогичную меру ввели в Севастополе.
Симферополь, Наталья Петрова
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