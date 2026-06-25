В Крыму предупредили о точечных отключениях электричества

На всей территории Крыма введен режим временного ограничения электроснабжения, сообщила компания «Крымэнерго». Решение принято по команде диспетчера Черноморского РДУ (филиал АО «СО ЕЭС»).

В энергокомпании назвали данную меру вынужденной. «Она необходима для исключения перегруза электрической сети, с целью не допустить аварии во всей энергосистеме», – уточнили в «Крымэнерго».

Точных почасовых графиков отключения электричества по районам в настоящее время нет, отключения будут точечными и по необходимости.

«При поступлении команды на снятие ограничений, электроснабжение будет восстановлено в полном объеме», – отметили в компании.

Ранее сегодня аналогичную меру ввели в Севастополе.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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