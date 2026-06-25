В Севастополе точечно отключат электроснабжение

В Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения из-за перегруза сетей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развозжаев в своем канале в «Максе».
Он назвал принятую системным оператором меру вынужденной. «Она необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме», – пояснил глава города.
Развозжаев добавил, что пока точного почасового графика по адресам нет. «Отключения будут производиться точечно и по необходимости»,– уточнил он. График будет опубликован в канале «Севастопольэнерго».
Губернатор попросил местных жителей с пониманием отнестись к временным трудностям, а также снизить нагрузку на сеть и не использовать мощные электроприборы.
Накануне после ночного удара ВСУ по энергетической инфраструктуре Севастополь был полностью обесточен. Подача электричества в большинство домов была восстановлена поздним вечером. Перебои в электроснабжении также были зафиксированы по всей территории Крыма.
Севастополь, Наталья Петрова
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