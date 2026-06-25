В Севастополе точечно отключат электроснабжение

В Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения из-за перегруза сетей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развозжаев в своем канале в «Максе».

Он назвал принятую системным оператором меру вынужденной. «Она необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме», – пояснил глава города.

Развозжаев добавил, что пока точного почасового графика по адресам нет. «Отключения будут производиться точечно и по необходимости»,– уточнил он. График будет опубликован в канале «Севастопольэнерго».

Губернатор попросил местных жителей с пониманием отнестись к временным трудностям, а также снизить нагрузку на сеть и не использовать мощные электроприборы.

Накануне после ночного удара ВСУ по энергетической инфраструктуре Севастополь был полностью обесточен. Подача электричества в большинство домов была восстановлена поздним вечером. Перебои в электроснабжении также были зафиксированы по всей территории Крыма.

Севастополь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube