Крым вновь частично остался без электричества

В Крыму в среду, 24 июня, произошло масштабное отключение электричества из-за технологических нарушений в сетях. Свет частично пропал в северной, западной, южной и восточной частях полуострова, следует из сообщений компании «Крымэнерго».

Обесточена часть потребителей в Евпатории, Саках, Джанкое, Красноперекопске, Армянске, Симферополе, Ялте, Алуште, Феодосии, а также в Красноперекопском, Раздольненском, Черноморском, Джанкойском, Сакском, Симферопольском, Бахчисарайском, Белогорском, Красногвардейском, Советском и Кировском районах.

Ведутся ремонтные работы. Электроснабжение планируют восстановить в течение суток

Аварийное отключение электричества произошло в населенных пунктах Федоровка, Коммунарное, Кумово и Огородное Раздольненского района, а также в Кировском Кировского района, уточнили в энергокомпании. Там электроснабжение планируется восстановить в ближайшие три часа.

Накануне частичное отключение электричества фиксировалось также на севере и западе Крыма, а также в Симферополе, Ялте, Алуште и Феодосии.

Тем временем в Севастополе поэтапно восстанавливают подачу электричества, нарушенную ночной атакой ВСУ. Свет уже есть в семи районах. Полностью вернуть электроснабжение планируют до вечера.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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