В Севастополе после удара ВСУ электричество вернули в семь районов

В Севастополе постепенно восстанавливают электроснабжение, нарушенное из-за атаки ВСУ, – свет уже появился в семи районах. Об этом сообщил губернатор Михаил Развозжаев. В ночь на 24 июня Севастополь был полностью обесточен после удара БПЛА по городским объектам энергетики.

По информации главы города, подача электричества уже возобновлена в Инкермане, на Северной стороне, в Каче, Орловке, Андреевке, Орлином и Севастопольской зоне ЮБК. В ближайшее время планируется подключить улицы Хрусталева и Восставших, а также поселок Сахарная головка.

«Сложнее всего ситуация в Ленинском и Гагаринском районах – электричества не будет до вечера, специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить подачу энергии», – отметил Развозжаев, добавив, что на энергообъектах введен особый режим.

Надо отметить, что в Севастополе ночь и утром в среду несколько раз объявляли воздушную тревогу. По данным губернатора, военные отразили две атаки ВСУ – сбито 70 БПЛА. Пострадали два местных жителя: у одного мужчины осколочные ранения ноги, у второго баротравма уха, уточнил Развозжаев. Кроме того, повреждены несколько многоквартирных домов и семь частных домов в разных районах города. Из-за падения обломков сбитых БПЛА зафиксировано шесть возгораний травы на нескольких улицах и шоссе.

Севастополь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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