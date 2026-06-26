Это не предполагает ограничений для граждан – глава Крыма Аксенов прокомментировал введение режима ЧС

Введение в Крыму режима чрезвычайной ситуации не означает каких-либо ограничений для граждан, в том числе не предусматривает ограничений передвижения и не предполагает введения комендантского часа. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в своем канале в «Максе». По его словам, все разговоры об этом являются фейком.

«Еще раз: никаких ограничений для крымчан и гостей полуострова. Все остальное, повторюсь, касается вопросов экономики», – подчеркнул Аксенов.

Глава Крыма обратил внимание, что режим ЧС позволяет осуществлять оперативное управление – например, намного быстрее, чем в обычных условиях, закупать генераторы и топливо, снабжать всем необходимым объекты жизнеобеспечения, проводить аварийно-восстановительные работы, заключать контракты и так далее. Таким образом, появляется возможность упростить ряд бюрократических процедур и согласований, пояснил Аксенов.

«Все решения в рамках ЧС принимает оперативный штаб под моим руководством. Будем информировать вас, если будут новые изменения», – добавил руководитель республики.

Ранее сообщалось, что в Крыму и Севастополе с 13:00 пятницы, 26 июня, введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

Симферополь, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube