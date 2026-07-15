Керчь обесточена из-за атаки беспилотников ВСУ

В Крыму пропал свет в Керчи из-за атаки со стороны Украины. Об этом заявил глава городской администрации Иван Кошель.

«К сожалению, в результате вражеской атаки БПЛА Керчь полностью обесточена, органы жизнеобеспечения работают за счет резервных источников питания», – написал Кошель в «Макс».

Все службы города задействованы в аварийно-восстановительных работах. О возобновлении электроснабжения власти сообщат позже.

Накануне сообщалось, что в Севастополе наблюдаются перебои в энергоснабжении из-за атаки ВСУ. Власти призвали жителей города экономить заряд телефонов, по максимуму отключить электроприборы и сохранять спокойствие.

Керчь, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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