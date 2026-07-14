Севастополь частично остался без света из-за масштабной атаки ВСУ

В Севастополе наблюдаются перебои в энергоснабжении из-за атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«В результате масштабной атаки врага на нашу энергетическую инфраструктуру, часть города осталась без электроснабжения, – написал глава Севастополя в «Макс». – На объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений. Все экстренные службы находятся в полной готовности».

Развожаев призвал жителей города экономить заряд телефонов, по максимуму отключить электроприборы и сохранять спокойствие.

Ночью в Севастополе силами ПВО и мобильными огневыми группами перехватили пять украинских дронов. По предварительным данным, пострадавших нет.

Севастополь, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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