российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Севастополь

Новости, Кратко

Севастополь частично остался без света из-за масштабной атаки ВСУ

В Севастополе наблюдаются перебои в энергоснабжении из-за атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«В результате масштабной атаки врага на нашу энергетическую инфраструктуру, часть города осталась без электроснабжения, – написал глава Севастополя в «Макс». – На объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений. Все экстренные службы находятся в полной готовности».

Развожаев призвал жителей города экономить заряд телефонов, по максимуму отключить электроприборы и сохранять спокойствие.

Ночью в Севастополе силами ПВО и мобильными огневыми группами перехватили пять украинских дронов. По предварительным данным, пострадавших нет.

Севастополь, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ограничения на продажу бензина?

Голосовать!

Метки / Крым+Севастополь

В южной и центральной частях Крыма вводят ограничения подачи электроэнергии / Крым частично остался без света / АЗС в Крыму перевели на режим отпуска топлива только для госслужб / Десять детей пострадали при обрушении балкона в школе Севастополя / ЕС внес в черный список 16 физлиц и семь организаций из России / В Севастополе более 200 объектов повреждено в результате атаки дронов ВСУ / У берегов Крыма обнаружены тела двух рыбаков / В Крыму задержали шпионку украинских спецслужб

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Крым, Севастополь, Юг России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Крым+Севастополь,