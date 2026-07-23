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В Крыму в результате ночной атаки погиб мирный житель, четверо ранены

Минувшей ночью ВСУ нанесли несколько ударов по Крыму. По предварительным данным, один человек погиб, еще четверо пострадали. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«В результате ночной атаки врага на Республику Крым погиб мирный житель, еще четверо получили ранения, из них двое – дети», – написал Аксенов в «Макс».

Глава Крыма выразил соболезнования близким погибшего и пообещал оказать семьям необходимую помощь.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что ночью военные отражали атаку ВСУ, работали средства противовоздушной обороны и мобильные огневые группы. В Балаклавском районе сбили четыре БПЛА. Последствия ночного налета устанавливаются.

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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Метки / Крым+Севастополь

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