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Перебои со светом устраняют на западе, востоке и юге Крыма

В Крыму частично нарушено энергоснабжение. На местах работают аварийные бригады. Об этом сообщает компания «Крымэнерго».

«Нарушение электроснабжения. Из-за внешнего воздействия на объекты электроэнергетики частично отсутствует электроснабжение в населенных пунктах западного, южного и восточного Крыма. Ведутся аварийно-ремонтные работы», – говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что принимаются все возможные меры для возобновления подачи электроэнергии.

Отмечается, что в населенные пункты северного, восточного и западного энергорайонов, наиболее пострадавшие от атак украинских дронов, подача света осуществляется в зависимости от возможности сети.

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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Метки / Крым+Севастополь

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