АЗС в Крыму перевели на режим отпуска топлива только для госслужб

Все автозаправки в Крыму перестали отпускать топливо жителям и перешли на обеспечение только государственных служб. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Сегодня, 21 июня, с 9:00 на крымских АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц», – сообщил глава республики.
Топливо будет отпускаться только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Крыма.
Аксенов призвал жителей соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации, об изменениях в режиме работы АЗС будет сообщено дополнительно.
Симферополь, Зоя Осколкова
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