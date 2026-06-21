АЗС в Крыму перевели на режим отпуска топлива только для госслужб

Все автозаправки в Крыму перестали отпускать топливо жителям и перешли на обеспечение только государственных служб. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Сегодня, 21 июня, с 9:00 на крымских АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц», – сообщил глава республики.

Топливо будет отпускаться только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Крыма.

Аксенов призвал жителей соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации, об изменениях в режиме работы АЗС будет сообщено дополнительно.

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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